Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцины от COVID-19
Один из медиков в Кемеровской области заразился коронавирусом после введения ему первой дозы вакцины от «Спутиник V». Об этом заявила замглавы регионального Минздрава Елена Зеленина.
Она отметила, что определить, вызван ли вирус вакциной или же заражение произошло иным путем трудно, так как медик был диагностирован с COVID-19 на пятые-шестые сутки после вакцинации.
На выработку иммунитета после вакцинации требуется время, поэтому считать этот случай показательным нельзя, считает Зеленина.
Это не первый случай, когда у вакцинированных “Спутник V” диагностируют коронавирус. Ранее он был обнаружен у трех медиков из алтайского края, получивших вакцину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Десять руководителей оппозиции задержаны в Армении
- В России новый рекорд по смертности от коронавируса
- Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцины от COVID-19
- Названо условие выхода России из ОЗХО
- Губернаторам разрешили вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru