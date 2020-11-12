Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцины от COVID-19

Один из медиков в Кемеровской области заразился коронавирусом после введения ему первой дозы вакцины от «Спутиник V». Об этом заявила замглавы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Она отметила, что определить, вызван ли вирус вакциной или же заражение произошло иным путем трудно, так как медик был диагностирован с COVID-19 на пятые-шестые сутки после вакцинации.

На выработку иммунитета после вакцинации требуется время, поэтому считать этот случай показательным нельзя, считает Зеленина.