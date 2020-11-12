Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцины от COVID-19

Один из медиков в Кемеровской области заразился коронавирусом после введения ему первой дозы вакцины от «Спутиник V». Об этом заявила замглавы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Она отметила, что определить, вызван ли вирус вакциной или же заражение произошло иным путем трудно, так как медик был диагностирован с COVID-19 на пятые-шестые сутки после вакцинации.

На выработку иммунитета после вакцинации требуется время, поэтому считать этот случай показательным нельзя, считает Зеленина.

«Заразиться можно и после прививки!» Россиян предупредили о рисках вакцинации

Это не первый случай, когда у вакцинированных “Спутник V” диагностируют коронавирус. Ранее он был обнаружен у трех медиков из алтайского края, получивших вакцину.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ВакцинаМедикиПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры