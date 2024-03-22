МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»

МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. К 23:10 по Московскому времени площадь пожара составляет 12900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для тушения пожара задействованы более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

Спасатели зашли в горящее здание концертного зала, под завалами может быть большое число людей. У здания обрушилась крыша.



В пятницу 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло около 40 человек, еще более 100 ранены. По данным источника НСН, первые выстрелы зрители услышали в 20:03.

