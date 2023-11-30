Двое россиян погибли при пожаре в Алма-Ате
Два гражданина России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате. Об этом сообщили в департаменте полиции города.
Ранее стало известно, что в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвальное помещение которого переоборудовали под хостел, произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, напоминает телеканал «360». В результате погибли 13 человек, сообщалось, что среди них есть один россиянин.
Как отметили в полиции, личности погибших при пожаре установлены, пишет «Свободная пресса».
«Четверо из 13 погибших — иностранцы: двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Еще девять — граждане Республики Казахстан», — указали в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru