Двое россиян погибли при пожаре в Алма-Ате

Два гражданина России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле

Ранее стало известно, что в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвальное помещение которого переоборудовали под хостел, произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, напоминает телеканал «360». В результате погибли 13 человек, сообщалось, что среди них есть один россиянин.

Как отметили в полиции, личности погибших при пожаре установлены, пишет «Свободная пресса».

«Четверо из 13 погибших — иностранцы: двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Еще девять — граждане Республики Казахстан», — указали в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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