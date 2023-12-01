МЧС: Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 600 квадратных метров

Полиция оцепила место пожара на крупнейшем в Москве рынке «Садовод» Ожидаемая продолжительность жизни в столице достигла 78,4 года Началась запись на регистрацию брака в необычных местах на 2024 год Почти 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности в Москве с начала недели Бесплатные катки открылись на площадках «Московские сезоны»