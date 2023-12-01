МЧС: Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 600 квадратных метров

Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась с 350 до 600 квадратных метров, сообщает МЧС.

Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

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Спасатели эвакуировали с горящего рынка «Садовод» в Москве 350 человек. По данным ведомства, пожар тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы. Уточняется, что на рынке горят товары в смежных трёхуровневых контейнерах. Спасатели получили сигнал о возгорании на рынке «Садовод» в 11:58 мск. Как сообщает RT, пострадал один человек, надышавшийся угарным газом, передает «Радиоточка НСН».

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