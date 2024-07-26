МЧС назвало причину смерти главы службы пожаротушения Архангельской области
Руководитель службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб не из-за пожара, его смерть наступила уже после происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В среду, 24 июля, на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске произошел пожар. Согласно информации, указанной на сайте ГУ МЧС РФ по Архангельской области, Охрименко в тот день участвовал в тушении пожара на борту корабля.
Позднее, 25 июля СМИ сообщали, что Охрименко погиб во время тушения пожара, однако в ведомстве заявили, что его смерть наступила уже после пожара и не связана с тушением «Григория Михеева».
Причина смерти не уточняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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