МЧС: Крупный лесной пожар возник в Крыму

Как отмечается, загорелась опавшая сухая листва и трава на площади около 10 гектаров. Для тушения были задействованы два вертолета Ми-8, которые произвели семь сбросов воды. В настоящее время в ликвидации возгорания принимают участие около 150 специалистов ведомства и 29 единиц спецтехники.

Ранее спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

