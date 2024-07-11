МЧС: Крупный лесной пожар возник в Крыму
11 июля 202413:41
Неподалеку от Судака в Крыму в горной местности начался лесной пожар, сообщили в МЧС РФ.
Как отмечается, загорелась опавшая сухая листва и трава на площади около 10 гектаров. Для тушения были задействованы два вертолета Ми-8, которые произвели семь сбросов воды. В настоящее время в ликвидации возгорания принимают участие около 150 специалистов ведомства и 29 единиц спецтехники.
Ранее спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru