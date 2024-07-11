МЧС: Крупный лесной пожар возник в Крыму

Неподалеку от Судака в Крыму в горной местности начался лесной пожар, сообщили в МЧС РФ.

В Евпатории сгорел экзотариум

Как отмечается, загорелась опавшая сухая листва и трава на площади около 10 гектаров. Для тушения были задействованы два вертолета Ми-8, которые произвели семь сбросов воды. В настоящее время в ликвидации возгорания принимают участие около 150 специалистов ведомства и 29 единиц спецтехники.

Ранее спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СпасателиМЧС РФЛесные ПожарыКрым

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