МЧС: Домофоны будут предупреждать о ЧС
24 декабря 202406:33
В России установленные на подъездах домофоны будут встроены в систему оповещения населения страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.
По его словам, при этом устройства не заменят главные методы оповещения, такие как радио и телевидение. Сегодня для оповещения россиян также используются СМС-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами в местах большого скопления людей.
Ранее глава МЧС заявил, что в 2024 году число пожаров сократилось на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru