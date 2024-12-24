МЧС: Домофоны будут предупреждать о ЧС

В России установленные на подъездах домофоны будут встроены в систему оповещения населения страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

По его словам, при этом устройства не заменят главные методы оповещения, такие как радио и телевидение. Сегодня для оповещения россиян также используются СМС-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами в местах большого скопления людей.

Ранее глава МЧС заявил, что в 2024 году число пожаров сократилось на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

