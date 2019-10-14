Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать девятилетней Лизы Киселёвой, убитой в Саратове, записала видеообращение со словами благодарности всем, кто поддерживал её в последние дни. Видеозапись опубликована на странице тёти покойной девочки, Ирины Кулясовой в Facebook.

«Саратов оказался очень наполнен очень добрыми, сильными людьми, которые могут помочь, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать спасибо отдельно каждому, пождать руку каждому. Спасибо не только Саратову, но и всей России», — сказала Елена Киселёва.

Она подчеркнула, что задача взрослых обеспечить безопасность дорог, ведущих к школам. С таким предложением, по её словам, она уже обратилась к властям города и получила поддержку.