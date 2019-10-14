Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать девятилетней Лизы Киселёвой, убитой в Саратове, записала видеообращение со словами благодарности всем, кто поддерживал её в последние дни. Видеозапись опубликована на странице тёти покойной девочки, Ирины Кулясовой в Facebook.
«Саратов оказался очень наполнен очень добрыми, сильными людьми, которые могут помочь, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать спасибо отдельно каждому, пождать руку каждому. Спасибо не только Саратову, но и всей России», — сказала Елена Киселёва.
Она подчеркнула, что задача взрослых обеспечить безопасность дорог, ведущих к школам. С таким предложением, по её словам, она уже обратилась к властям города и получила поддержку.
«Дай бог, чтобы это не повторилось где-либо и у кого-либо в жизни. Это ситуация, которая не поддаётся никакому определению. Такого я бы не пожелала и врагу. Давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным, потому что это важно. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — сказала мать убитой девочки.
Напомним, Лиза Киселева пропала 9 октября утром. Она вышла из дома и направилась в школу, однако там так и не появилась. Её тело со следами насильственной смерти нашли в одном из гаражей. Позже стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению девочки, задержали.
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