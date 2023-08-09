Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде
9 августа 202310:57
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Причина ЧП пока неизвестна.
Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. На кадрах с места происшествия виден столб дыма.
«В соседних домах выбиты окна», — отмечает издание.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Подмосковья была пресечена попытка осуществления террористической атаки двумя украинскими беспилотниками, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru