Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на оптико-механическом заводе Эксперт считает, что повышение ключевой ставки не повлияет на инфляцию Минпромторг не видит предпосылок для подорожания продуктов Путин внес в Госдуму поправки об изменении порядка информирования международных организаций о военном положении в РФ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»