Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

По данным СМИ, состояние Ефремова младшего улучшилось, однако он все еще находится в реанимации.



Ранее стало известно, что Николай Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы.

Актер был госпитализирован, а после впал в кому. Врачи оценивали риски его смерти как высокие, передает RT.

