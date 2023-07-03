Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
3 июля 202311:46
Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, состояние Ефремова младшего улучшилось, однако он все еще находится в реанимации.
Ранее стало известно, что Николай Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы.
Актер был госпитализирован, а после впал в кому. Врачи оценивали риски его смерти как высокие, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru