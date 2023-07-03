Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

Сына Михаила Ефремова, Николая, сняли с аппарата ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы

По данным СМИ, состояние Ефремова младшего улучшилось, однако он все еще находится в реанимации.

Ранее стало известно, что Николай Ефремов выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы.

Актер был госпитализирован, а после впал в кому. Врачи оценивали риски его смерти как высокие, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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