Марцинкевич признался в серии убийств перед смертью

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» перед суицидом сознался в серии убийств, первое из которых он совершил в 19 лет. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Он заявил на допросе, что ещё в юности начал расправляться с приезжими в Москве. В частности, Марцинкевич рассказал о двойном убийстве и указал место, где были спрятаны трупы. Именно там их и обнаружили после его показаний, сообщила Петренко «Комсомольской правде».

При этом, представитель СК утверждает, что «Тесак» полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, а также решил отказаться от националистических взглядов, отмечает Ura.ru. Светлана Петренко считает, что Марцинкевич имел серьезный мотив для самоубийства в свете изменившихся обстоятельств. Ранее он рассчитывал выти из колонии условно-досрочно через пару лет.

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Петренко также подтвердила аутентичность двух предсмертных записок, которые «Тесак» оставил перед тем, как вскрыть себе сонную артерию, появившиеся в СМИ. Теперь следствие намерено выяснить, как они попали в интернет.

Один из адвокатов Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН ранее заявил, что «Тесак» жаловался на пытки в заключении. Защитник не исключает, что его могли убить. О пытках также сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёв. По её словам, Марцинкевич просил о помощи, но адвокатов к нему не пускали.

Максим Марцинкевич был найден мёртвым накануне утром в одиночной камере одного из следственных изоляторов Челябинска. Он ждал этапирования в Москву в рамках расследования нового уголовного дела.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетУбийстваМаксим Марцинкевич (Тесак)
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