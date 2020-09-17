Марцинкевич признался в серии убийств перед смертью

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» перед суицидом сознался в серии убийств, первое из которых он совершил в 19 лет. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Он заявил на допросе, что ещё в юности начал расправляться с приезжими в Москве. В частности, Марцинкевич рассказал о двойном убийстве и указал место, где были спрятаны трупы. Именно там их и обнаружили после его показаний, сообщила Петренко «Комсомольской правде».

При этом, представитель СК утверждает, что «Тесак» полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, а также решил отказаться от националистических взглядов, отмечает Ura.ru. Светлана Петренко считает, что Марцинкевич имел серьезный мотив для самоубийства в свете изменившихся обстоятельств. Ранее он рассчитывал выти из колонии условно-досрочно через пару лет.