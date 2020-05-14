Источник: Замглавы «Ленэнерго» задержан по делу о мошенничестве

Замглавы «Ленэнерго» Алексей Горячев задержали по делу о мошенничестве в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах.

По информации агентства, задержание Горячева произошло в Петербурге после обысков. Мужчина задержан на двое суток.

Как пишет агентство со ссылкой на местные издания, Горячев может подозреваться в соучастии в мошенничестве на 80 млн рублей при строительстве стадиона "Газпром Арена" в Петербурге.

Стадион «Газпром Арена», строительство которого началось в 2007 году, был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Длительная стройка была связано с тем, что проект стадиона дорабатывался для того, чтобы соответствовать требованиям ФИФА. «Газпром Арена» является домашним стадионом футбольного клуба «Зенит».











