Лифт с женщиной рухнул с 15 этажа в Москве

Отмечается, что многоэтажный жилой дом, в котором произошёл инцидент, находится на улице Василия Ощепкова.

Женщина, находившаяся в момент обрушения лифта, выжила, однако получила ушибы позвоночника. Родственники пострадавшей планируют подать в суд на компанию, отвечающую за работу лифта.

