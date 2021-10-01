Лифт с женщиной рухнул с 15 этажа в Москве

Лифт с 65-летней женщиной упал с 15 этажа в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает «Мослента».

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Отмечается, что многоэтажный жилой дом, в котором произошёл инцидент, находится на улице Василия Ощепкова.

Женщина, находившаяся в момент обрушения лифта, выжила, однако получила ушибы позвоночника. Родственники пострадавшей планируют подать в суд на компанию, отвечающую за работу лифта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:Москва
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