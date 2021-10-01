Лифт с женщиной рухнул с 15 этажа в Москве
1 октября 202121:30
Лифт с 65-летней женщиной упал с 15 этажа в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает «Мослента».
Отмечается, что многоэтажный жилой дом, в котором произошёл инцидент, находится на улице Василия Ощепкова.
Женщина, находившаяся в момент обрушения лифта, выжила, однако получила ушибы позвоночника. Родственники пострадавшей планируют подать в суд на компанию, отвечающую за работу лифта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru