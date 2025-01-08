На Сахалине самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8... по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — указали в ведомстве.
Отмечается, что лайнер с 68 пассажирами благополучно совершил посадку. Причины инцидента устанавливаются.
Сахалинская транспортная прокуратура проверит исполнение требований о безопасности полетов и оценит соблюдение обязательных норм при подготовке самолета к вылету.
Ранее самолет Boeing 737 экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru