На Сахалине самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8... по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — указали в ведомстве.

Отмечается, что лайнер с 68 пассажирами благополучно совершил посадку. Причины инцидента устанавливаются.

Сахалинская транспортная прокуратура проверит исполнение требований о безопасности полетов и оценит соблюдение обязательных норм при подготовке самолета к вылету.

Ранее самолет Boeing 737 экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя, напоминает RT.

