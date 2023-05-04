Запросивший аварийную посадку самолёт «Аэрофлота» сел в Шереметьеве
Пассажирский авиалайнер «Аэрофлота» рейсом из Казани, запросивший аварийную посадку, благополучно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» имени А. С. Пушкина.
Об этом сообщает РИА Новости по информации экстренных служб. Нештатная ситуация возникла в связи с активацией датчика открытия дверей во время полёта Аirbus А320, отмечает RT.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Boeing и Airbus, которые есть у отечественных авиакомпаний, смогут летать и после 2030 года, несмотря на санкции, но в них уже не будет необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru