Летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет рейса Ташкент-Красноярск авиакомпании Uzbekistan Airways вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью. Об этом сообщает РИА Новости со сслылкой на сотрудника авиагавани столицы Узбекистана.
Отмечается, что борт HY9683 вылетел из Ташкента в 07:16 (05:16 мск). Однако вскоре самолет вернулся в воздушную гавань.
«Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности», — рассказал сотрудник аэропорта.
Самолет благополучно приземлился в 08:30 (06:30 по Москве) после выработки необходимого объема топлива. В ближайшее время специалисты проведут техосмотр лайнера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
- Над регионами России уничтожили 101 украинский беспилотник
- Маск и президент Сальвадора обсудили будущее человечества
- У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
- На Кубани подавили два беспилотника ВСУ, возник пожар из-за падения обломков
- СМИ: Дэвид Боуи вернется на сцену в виде голограммы
- В Тверской области сбили беспилотники
- ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
- Небензя предупредил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за США
- Богомаз: В Брянской области сбили 16 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru