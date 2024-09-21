Летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет рейса Ташкент-Красноярск авиакомпании Uzbekistan Airways вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью. Об этом сообщает РИА Новости со сслылкой на сотрудника авиагавани столицы Узбекистана.

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Отмечается, что борт HY9683 вылетел из Ташкента в 07:16 (05:16 мск). Однако вскоре самолет вернулся в воздушную гавань.

«Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности», — рассказал сотрудник аэропорта.

Самолет благополучно приземлился в 08:30 (06:30 по Москве) после выработки необходимого объема топлива. В ближайшее время специалисты проведут техосмотр лайнера.

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ФОТО: РИА Новости
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