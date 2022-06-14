Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины

Ранее СМИ сообщили о взрыве в городе Клинцы, в результате которого были повреждены военная база и часть жилого комплекса. По словам очевидцев, над военным объектом пролетел вертолет, после чего раздался хлопок и начался пожар, отмечает телеканал «360».

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, пишет Ura.ru.

