Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины

Четыре человека пострадали в результате обстрела территории Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

СМИ сообщили о взрыве в Брянской области близ границы с Украиной

Ранее СМИ сообщили о взрыве в городе Клинцы, в результате которого были повреждены военная база и часть жилого комплекса. По словам очевидцев, над военным объектом пролетел вертолет, после чего раздался хлопок и начался пожар, отмечает телеканал «360».

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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