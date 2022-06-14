Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины
Четыре человека пострадали в результате обстрела территории Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в городе Клинцы, в результате которого были повреждены военная база и часть жилого комплекса. По словам очевидцев, над военным объектом пролетел вертолет, после чего раздался хлопок и начался пожар, отмечает телеканал «360».
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- В ЛНР опровергли сообщение Киева об организации эвакуации гражданских с северодонецкого «Азота»
- Британия отправит нелегальных мигрантов в Руанду
- Зеленский раскритиковал Шольца за попытки балансировать между Россией и Украиной
- Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
- Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС
- В ОП блогеров в России призвали приравнять к СМИ
- Московская биржа приостановила торги швейцарским франком
- Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины
- СМИ: Папа римский встретится с патриархом Кириллом в сентябре 2022 года
- «Нет худа без добра»: Песков оценил экономическую ситуацию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru