Пассажирский самолет экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя

Летевший из Новосибирска в Москву самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Тюмени. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, борт приземлился в аэропорту Рощино в 4:22 по местному времени (2:22 по Москве). По предварительным данным, у самолета отказал второй двигатель. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 197 пассажиров, семь из них — дети. Все они размещены в санитарной зоне.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

