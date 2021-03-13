Пассажирский самолет экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя
Летевший из Новосибирска в Москву самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Тюмени. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Как отметили в ведомстве, борт приземлился в аэропорту Рощино в 4:22 по местному времени (2:22 по Москве). По предварительным данным, у самолета отказал второй двигатель. Посадка прошла в штатном режиме.
На борту самолета находились 197 пассажиров, семь из них — дети. Все они размещены в санитарной зоне.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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