Кондратьев обозначил сроки восстановления повреждённого дома в Ейске
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что по предварительным оценкам оценкам экспертов, угрозы обрушения дома в Ейске нет.
По его словам, пострадавшая в результате крушения истребителя Су-34 многоэтажка подлежит восстановлению, на что потребуется около пяти месяцев.
«Ждём оценок экспертов по второму, третьему и четвёртому подъездам. Как только заключение будет готово, сможем приступить к восстановлению именно этой части дома», - подчеркнул Кондратьев.
Глава Кубани добавил, что аварийно-спасательные работы на месте крушения самолёта завершены.
Ранее во время разбора завалов был обнаружен труп мужчины, проживавшего на втором этаже. Таким образом что число погибших при падении самолёта возросло до 14, пишут «Известия».
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