«Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«Площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Пострадали 16 человек, в основном они получили порезы от разбившихся стекол и контузии», — отмечает издание.
По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Ожидается, что по факту взрыва будет возбуждено уголовное дело о производстве и хранении продукции либо выполнении работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
О взрыве на территории Загорского оптико-механического завода стало известно в среду. На предприятии объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, пишет RT. По данным СМИ, 25 человек пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru