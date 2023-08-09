«Коммерсантъ»: Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой

«Площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Пострадали 16 человек, в основном они получили порезы от разбившихся стекол и контузии», — отмечает издание.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Ожидается, что по факту взрыва будет возбуждено уголовное дело о производстве и хранении продукции либо выполнении работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О взрыве на территории Загорского оптико-механического завода стало известно в среду. На предприятии объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, пишет RT. По данным СМИ, 25 человек пострадали.

