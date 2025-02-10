Комментатор Роман Скворцов не помнит, как оказался в больнице
Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в сознании, но не помнит, как оказался в больнице. Об этом сообщил новосибирский хоккейный комментатор Дмитрий Ерыкалов.
Он отметил, что Скворцов находится в сознании и уже поговорил с женой по телефону.
Также по его словам, сегодня, 10 февраля, пострадавшего перевозят в областную больницу.
«Сегодня Романа перевозят в областную больницу. Его состояние здоровья контролирует лично министр здравоохранения Новосибирской области, который обо всём докладывает губернатору», - рассказал Ерыкалов.
Ранее стало известно, что у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. На мужчину напал неизвестный в ночь с субботы на воскресенье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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