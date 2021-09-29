Командира разбившегося на Кубани пилотов Ми-8 признали виновным

Полковник получил пять лет колонии. По решению суда ему также запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

Как считает следствие, во время выполнения плана учебных полетов 11 декабря 2019 года экипаж вертолета поднялся в воздух для контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем.

Из-за резкого ухудшения погоды командир экипажа решил вынужденно посадить машину вне аэродрома, о чем успел доложить. При этом Суходольский поручил пилотам перегнать вертолет с места внеплановой посадки на аэродром базирования.

Спустя восемь минут после взлета вертолет потерпел крушение. Оба пилота погибли, а вертолет полностью разрушился.

Напомним, 12 августа на Камчатке потерпел крушение Ми-8. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, при этом 8 членов экипажа выжили. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Машину удалось поднять на берег из воды.

