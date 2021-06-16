Метеорологи предупредили о мощных потопах на юге России

Синоптики предупредили о масштабных потопах, которые в четверг ожидают Черноморское побережье Кавказа от Новороссийска до Тамани и восточный берег Крыма, передает ТАСС.

«Там выльется местами до 30-50 мм осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный. Оттуда будут приходить тревожные сводки о подтопленных территориях. Больше всего их будет в Керчи», — сообщил в беседе с агентством ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог, потоп спровоцирует циклон, который будет действовать в этих регионах. В ночь на четверг начнутся ливни в районе Анапы и Новороссийска, которые днем переместятся в Керчь и Феодосию.

«Воды будет по колено, если не больше», — добавил Тишковец.

