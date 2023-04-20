Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД

Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России.

Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в сентябре

Усс-младший был внесен в базу розыска в октябре прошлого года, и разыскивался по уголовной статье. Сейчас в базе данных никакой информации о его розыске нет.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке. Он добавил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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