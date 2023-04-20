Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД

Усс-младший был внесен в базу розыска в октябре прошлого года, и разыскивался по уголовной статье. Сейчас в базе данных никакой информации о его розыске нет.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке. Он добавил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

