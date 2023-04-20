Карточка Артема Усса пропала из базы розыска МВД
20 апреля 202318:43
Карточка сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России.
Усс-младший был внесен в базу розыска в октябре прошлого года, и разыскивался по уголовной статье. Сейчас в базе данных никакой информации о его розыске нет.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке. Он добавил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru