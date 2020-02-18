Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке терактов в Керчи подростками
Расследование уголовного дела о подготовке подростками терактов в керченских школах взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.
Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, председатель ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки выяснить причины, побудившие подростков к деструктивным действиям.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудниками ФСБ задержаны двое подростков 2004 и 2003 годов рождения, которые пытались осуществить теракт в образовательных учреждениях в Керчи. Отмечалось, что подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
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