Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке терактов в Керчи подростками

18 февраля 202023:42

Расследование уголовного дела о подготовке подростками терактов в керченских школах взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

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Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, председатель ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки выяснить причины, побудившие подростков к деструктивным действиям.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудниками ФСБ задержаны двое подростков 2004 и 2003 годов рождения, которые пытались осуществить теракт в образовательных учреждениях в Керчи. Отмечалось, что подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Александр БастрыкинКерчьСледствие