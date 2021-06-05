Из-за взрыва газа в доме в Санкт-Петербурге пострадал человек
5 июня 202112:18
Один человек пострадал, 40 эвакуированы в результате взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге.
Известно, что причиной взрыва стала утечка газа из баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области при взрыве газового баллона пострадали пять детей. Инцидент произошел в неиспользуемом дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе, сообщил представитель экстренных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru