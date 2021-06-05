Из-за взрыва газа в доме в Санкт-Петербурге пострадал человек

Один человек пострадал, 40 эвакуированы в результате взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Известно, что причиной взрыва стала утечка газа из баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области при взрыве газового баллона пострадали пять детей. Инцидент произошел в неиспользуемом дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе, сообщил представитель экстренных служб.

