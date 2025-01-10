В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров

По данным газеты, департамент шерифа «работает над введением комендантского часа». Как ожидается, ограничения будут действовать с 18:00 до 06:00 в ряде пострадавших районов «вокруг двух зон пожарных очагов».

Речь идет о территориях в районах Палисейдс и Итон. Комендантский час введут с пятницы, 10 января.

Между тем число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до десяти, пишет RT.

