В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров
10 января 202510:51
Власти могут ввести комендантский час в округе Лос-Анджелес из-за природных пожаров. Об этом пишет Los-Angeles Times, ссылаясь на местного шерифа.
По данным газеты, департамент шерифа «работает над введением комендантского часа». Как ожидается, ограничения будут действовать с 18:00 до 06:00 в ряде пострадавших районов «вокруг двух зон пожарных очагов».
Речь идет о территориях в районах Палисейдс и Итон. Комендантский час введут с пятницы, 10 января.
Между тем число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до десяти, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru