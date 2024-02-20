Из России после драки курьеров выдворят десятки мигрантов

Административные штрафы были составлены после драки на Рябиновой улице в Москве 31 января. По горячим следам были задержаны семь мигрантов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Впоследствии были выявлены нарушения миграционного законодательства работниками «Яндекса», уточняет «Интерфакс». Против нарушителей были составлены административные протоколы.

«В отношении 10 мигрантов были составлены административные материалы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ, 2 человека привлечены к ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и один по части 5 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ)», - говорится в сообщении министерства внутренних дел России.

В МВД уточнили, что в отношении еще 37 мигрантов составлены административные материалы о незаконном осуществлении трудовой деятельности. Им назначено наказание в виде административных штрафов, выдворение самовыездом и выдворение с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.

