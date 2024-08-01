Из-под завалов после взрыва газа в Нижнем Тагиле спасли 11 человек
Из-под завалов дома, рухнувшего после взрыва газа в Нижнем Тагиле, достали 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
В результате обрушения подъезда спасены 11 человек, они переданы медикам. По последним официальным данным, пострадали десять человек, пятеро из них — дети.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Глава пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Владимир Пургин уточнил, что задействовано 170 человек и 45 единиц спецтехники.
Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru