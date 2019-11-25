Из нижегородской школы госпитализировали уже 43 ребенка

Возросло число пострадавших в результате отравления газом в школе в Вадском районе Нижегородской области. По данным РИА Новости, в больницу попали 44 человека, из которых 43 – дети.

Ранее СМИ сообщали о 30 пострадавших детях, состояние десяти из которых оценивалось как средней степени тяжести.

Также уточнялось, что источником отравления стала избыточная концентрация одоранта в системе газораспределительной станции. В больницах остаются около двадцати школьников, остальные были отпущены домой.

