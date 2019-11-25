Из нижегородской школы госпитализировали уже 43 ребенка
25 ноября 201913:33
Возросло число пострадавших в результате отравления газом в школе в Вадском районе Нижегородской области. По данным РИА Новости, в больницу попали 44 человека, из которых 43 – дети.
Ранее СМИ сообщали о 30 пострадавших детях, состояние десяти из которых оценивалось как средней степени тяжести.
Также уточнялось, что источником отравления стала избыточная концентрация одоранта в системе газораспределительной станции. В больницах остаются около двадцати школьников, остальные были отпущены домой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
Горячие новости
- Из нижегородской школы госпитализировали уже 43 ребенка
- В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем
- В Екатеринбурге напали на белорусское посольство
- Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне
- Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора