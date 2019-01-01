Иран обвинил Великобританию в «морском пиратстве»

Иранский премьер-министр Амир Хатами назвал «морским пиратством» задержание Великобританией танкера Ирана у берегов Гибралтара. Об этом сообщает агентство Mehr.

Как пишет RT, задержание произошло 4 июля. Военнослужащие королевской морской пехоты Соединенного Королевства задержали принадлежащий Ирану танкер Grace 1. Причиной стало то, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.

На борту судна до сих пор находятся 28 членов экипажа, в том числе граждане Индии, Пакистана и Украины.

Напомним, что в середине июня стало известно, что в связи с ситуацией в Иране США направляют дополнительно тысячу военных на Ближний Восток. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил эту отправку и заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, сообщает Financial Times. Арабист Марианна Беленькая объяснила в эфире НСН, как решение США обострит и без того напряженные отношения с Ираном.

