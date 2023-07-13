Хинштейн: Замглавы Минцифры был задержан с поличным при получении взятки

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что заместитель министра цифрового развития Максим Паршин был задержан в одном из московских ресторанов.

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По его словам, чиновник был «взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн». Он не уточнил, в какой именно валюте была взятка. Отмечается, что эти деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.

«Совокупность объективных доказательств в отношении Паршина — не вызывает сомнений в виновности чиновника, которая, надеюсь, не бросит тень на все ведомство в целом!» - написал Хинштейн.

Ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что Паршин «подозревается в совершении коррупционного преступления», в Басманном суде Москвы указали, что следствие просит арестовать чиновника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Александр ХинштейнКоррупция В РоссииЗадержаниеВзятка

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