Хинштейн: Замглавы Минцифры был задержан с поличным при получении взятки

По его словам, чиновник был «взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн». Он не уточнил, в какой именно валюте была взятка. Отмечается, что эти деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.

«Совокупность объективных доказательств в отношении Паршина — не вызывает сомнений в виновности чиновника, которая, надеюсь, не бросит тень на все ведомство в целом!» - написал Хинштейн.

Ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что Паршин «подозревается в совершении коррупционного преступления», в Басманном суде Москвы указали, что следствие просит арестовать чиновника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

