Губернатор Орловской области призвал к возврату смертной казни
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возврат смертной казни после убийства девятилетней девочки в регионе. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, пишет ТАСС.
«По мне так надо бы возвращать смертную казнь в том числе», - сказал он, комментируя произошедший в регионе инцидент.
Девочка была обнаружена после трех месяцев поисков с момента поступления заявления о ее пропаже 18 июня. Задержан подозреваемый в ее убийстве. Им оказался 61-летний мужчина, проживающий по соседству с убитой девочкой.
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