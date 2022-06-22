Губернатор Голубев: Пожар на НПЗ в Ростовской области возник из-за атаки беспилотника

Ранее стало известно, что на НПЗ в Новошахтинске произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. К настоящему времени огонь ликвидирован, пострадавших нет, отмечает RT.

«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Голубев, работа НПЗ приостановлена из-за инцидента, проводятся следственные мероприятия.

