Главу подмосковного отдела полиции задержали за подготовку убийства предпринимателя
Начальник управления МВД РФ подмосковного Егорьевска Олег Ермаков подозревается в подготовке убийства предпринимателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По информации собеседника агентства, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», а полицейского задержали и доставили на допрос в управление Следственного комитета РФ. Кроме того, по месту жительства Ермакова и на работе проходят обыски, добавил источник.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что начальник главка генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности Ермакова к противоправному деянию.
Ранее в Новосибирске задержали сотрудника полиции, который ограбил мужчину.
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