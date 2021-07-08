Главу подмосковного отдела полиции задержали за подготовку убийства предпринимателя

Начальник управления МВД РФ подмосковного Егорьевска Олег Ермаков подозревается в подготовке убийства предпринимателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника агентства, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», а полицейского задержали и доставили на допрос в управление Следственного комитета РФ. Кроме того, по месту жительства Ермакова и на работе проходят обыски, добавил источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что начальник главка генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности Ермакова к противоправному деянию.

Ранее в Новосибирске задержали сотрудника полиции, который ограбил мужчину.

