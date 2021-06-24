В Новосибирске сотрудник полиции ограбил мужчину

Уголовное дело по статье «грабеж» возбудили в отношении полицейского, который в Новосибирске ограбил прохожего с применением силы и газового баллончика, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи установили, что ночью 20 июня на улице Петухова в Кировском районе неизвестный мужчина завладел денежными средствами в сумме 4900 рублей, а также банковской картой потерпевшего, после чего скрылся.

Оперативные сотрудники установили, что преступление было совершено сотрудником полиции. Его допросили в качестве подозреваемого, после чего отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Мосгорсуд назначил от пяти до 12 лет колонии бывшим полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщает RT. Кроме того, с них взыскали по по одному миллиону рублей.

