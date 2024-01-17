Глава города Шахты заявил о взрыве перед пожаром на заводе
17 января 202412:39
Перед пожаров на заводе в городе Шахты под Ростовом произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава администрации города Андрей Горцевской.
Он уточнил, что пожар разросся до тысячи квадратных метров, сам Горцевской находится на территории предприятия.
Горцевской также рассказал о пострадавших - это мужчина и женщина, их состояние в данный момент оценивается как стабильное.
Взрыв на шахтинском полиэфирном заводе произошел приблизительно в 11:10 утра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru