Глава города Шахты заявил о взрыве перед пожаром на заводе

Перед пожаров на заводе в городе Шахты под Ростовом произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава администрации города Андрей Горцевской.

В Wildberries объявили о возврате денег за отмененные заказы после пожара

Он уточнил, что пожар разросся до тысячи квадратных метров, сам Горцевской находится на территории предприятия.

Горцевской также рассказал о пострадавших - это мужчина и женщина, их состояние в данный момент оценивается как стабильное.

Взрыв на шахтинском полиэфирном заводе произошел приблизительно в 11:10 утра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПожарШахтыРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры