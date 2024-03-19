Гладков: Три человека пострадали в Белгородском районе после атаки ВСУ

Три человека пострадали в посёлке Разумное Белгородского района в результате очередной воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, осколки попали в частный жилой дом. В результате тяжёлые травмы получили 14-летний подросток, а также его мама. В настоящее время они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

«Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у неё осколочные ранения», - написал Гладков.

Он добавил, что всего в результате атаки в Разумном были повреждены 10 частных жилых домовладений и несколько квартир в многоквартирных домах, а также 13 автомобилей, три из которых сгорели.

Ранее Гладков заявил, что в в селе Никольское четыре человека погибли в результате попадания украинского снаряда в частный жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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