Гладков: Три человека пострадали в Белгородском районе после атаки ВСУ

По его словам, осколки попали в частный жилой дом. В результате тяжёлые травмы получили 14-летний подросток, а также его мама. В настоящее время они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

«Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у неё осколочные ранения», - написал Гладков.

Он добавил, что всего в результате атаки в Разумном были повреждены 10 частных жилых домовладений и несколько квартир в многоквартирных домах, а также 13 автомобилей, три из которых сгорели.

Ранее Гладков заявил, что в в селе Никольское четыре человека погибли в результате попадания украинского снаряда в частный жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

