Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности сенатора Голубева
В связи с расследованием уголовного дела о закупках Генпрокуратура России потребовала лишить неприкосновенности сенатора Василия Голубева. Соответствующее требование было направлено в Совет Федерации, сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах Ростовской области издание 161.ru.
Генпрокуратура намерена провести следственные действия с сенатором по делу о махинациях в ходе реализации проекта Западная хорда. Следственным комитетом России были получены сведения о якобы причастности к преступлению Голубева, после чего СКР направил в Генпрокуратуру срочный запрос.
Полномочиями сенатора от Ростовской области Голубева наделили в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост губернатора региона.
Строительство Западной хорды обошлось в 30 млрд рублей. Его проверку проводят следственные органы.
Ранее уголовное дело о мошенничестве возбудили по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщившего, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал занимающимся коррупцией в судейском корпусе злоумышленникам 36 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru