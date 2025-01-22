Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности сенатора Голубева

Генпрокуратура намерена провести следственные действия с сенатором по делу о махинациях в ходе реализации проекта Западная хорда. Следственным комитетом России были получены сведения о якобы причастности к преступлению Голубева, после чего СКР направил в Генпрокуратуру срочный запрос.

Полномочиями сенатора от Ростовской области Голубева наделили в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост губернатора региона.

Строительство Западной хорды обошлось в 30 млрд рублей. Его проверку проводят следственные органы.

Ранее уголовное дело о мошенничестве возбудили по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщившего, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал занимающимся коррупцией в судейском корпусе злоумышленникам 36 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

