СМИ: Статью по делу о сбитом рядом с Карабахом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую

Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело о сбитом на границе Армении и Азербайджана военном вертолете Ми-24 на более тяжкую статью (умышленное убийство), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности (ст. 351 УК). Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК).

Источник издания уточнил, что максимальное наказание по этой статье увеличивается с семи лет до пожизненного заключения. Также собеседник добавил, что решение о переквалификации статьи было принято по результатам следственно-оперативных действий.

Министр обороны Армении передал российскому послу награды экипажа сбитого Ми-24

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября в воздушном пространстве Армении. Во время крушения двое российский военносулужащих погибли, еще один ранен. Позже в МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит азербайджанскими военными по ошибке.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеУголовное ДелоНагорный КарабахАрменияАзербайджан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры