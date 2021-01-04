СМИ: Статью по делу о сбитом рядом с Карабахом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую

Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело о сбитом на границе Армении и Азербайджана военном вертолете Ми-24 на более тяжкую статью (умышленное убийство), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности (ст. 351 УК). Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК).

Источник издания уточнил, что максимальное наказание по этой статье увеличивается с семи лет до пожизненного заключения. Также собеседник добавил, что решение о переквалификации статьи было принято по результатам следственно-оперативных действий.