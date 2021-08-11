Пропавший в Турции российский турист найден мертвым на Принцевых островах
В Турции найдено тело 20-летнего российского туриста, пропавшего в конце июля после поездки из Стамбула на экскурсию на Принцевы острова.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ, проплывавшие мимо острова Бургаз туристы увидели тело человека и вызвали полицию.
Было установлено, что это пропавший две недели назад Макар Рагин. Рядом с телом россиянина нашли сумку, в которой были его студенческий билет и бумажник.
Об исчезновении Рагина стало известно 28 июля. Он вышел из отеля в Стамбуле, намереваясь отправиться на Принцевы острова, после чего пропал. Тревогу забили родители студента, вылетевшие в Турцию и подавшие заявление в полицию.
Принцевы острова – группа из девяти островов в Мраморном море недалеко от Стамбула.
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