Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

СКР начал проверку по факту взрыва на заводе в Приамурье

Уточняется, что инцидент произошёл при проведении учебных занятий в «Архангельском техникуме водных магистралей им. С.Н. Орешкова».

«Органами прокуратуры проводится проверка... По итогам будет реш`н вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что в результате взрыва пострадали три студента и преподаватель.

Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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