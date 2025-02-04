Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске
Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Уточняется, что инцидент произошёл при проведении учебных занятий в «Архангельском техникуме водных магистралей им. С.Н. Орешкова».
«Органами прокуратуры проводится проверка... По итогам будет реш`н вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что в результате взрыва пострадали три студента и преподаватель.
Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru