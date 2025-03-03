Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, пострадали три человека
3 марта 202518:02
Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
В результате ЧП пострадали три человека. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение.
В ведомстве отметили, что пожарный расчет МЧС России, 4четыре специалиста и одна единица техники произвели смыв топлива.
Ранее массовая авария, в результате которой погибли четыре человека, произошла в районе хутора Кислино Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru