Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, пострадали три человека

Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

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В результате ЧП пострадали три человека. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и двум жителям. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение.

В ведомстве отметили, что пожарный расчет МЧС России, 4четыре специалиста и одна единица техники произвели смыв топлива.

Ранее массовая авария, в результате которой погибли четыре человека, произошла в районе хутора Кислино Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: МЧС Нижегородской области
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