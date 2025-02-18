Экс-начальника исправительного центра ФСИН осудили за превышение полномочий
Экс-начальник исправительного центра №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Ачинске (Красноярский край) был осужден на три года лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Судом установлено, что исправительный центр в сентябре 2022 года трудоустроил приговоренных к принудительным работам заключенных в строительную организацию. В марте 2023 года осужденный потребовал передать под видом благотворительной помощи стройматериалы для ремонта в исправительном центре, однако получил отказ от компании. В ответ он пригрозил уволить работавших в фирме осужденных, после чего получил стройматериалы.
Ранее замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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