ФСБ выявила в российских регионах 187 участников «Колумбайна» и МКУ
ФСБ выявила в России 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ) и «Маньяки; культ убийств» (радикальная украинская неонацистская группировка «МКУ»). Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«В 46 регионах Российской Федерации проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств"», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Во время обысков у 30 человек изъяли холодное оружие, средства связи с террористическими и экстремистскими пропагандистскими материалами, обнаружили переписки с идеологами массовых убийств и участниками нацформирований. Кроме того, ФСБ изъяла фотографии и записи так называемых акций «прямого действия», а также инструкции, с помощью которых злоумышленники могли устроить атаки на объекты органов власти, образования и транспортной инфраструктуры, отмечает телеканал «360».
Правоохранители принимают процессуальные решения и меры профилактического характера.
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