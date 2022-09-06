ФСБ выявила в российских регионах 187 участников «Колумбайна» и МКУ

«В 46 регионах Российской Федерации проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств"», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Во время обысков у 30 человек изъяли холодное оружие, средства связи с террористическими и экстремистскими пропагандистскими материалами, обнаружили переписки с идеологами массовых убийств и участниками нацформирований. Кроме того, ФСБ изъяла фотографии и записи так называемых акций «прямого действия», а также инструкции, с помощью которых злоумышленники могли устроить атаки на объекты органов власти, образования и транспортной инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

Правоохранители принимают процессуальные решения и меры профилактического характера.

