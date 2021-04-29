ФСБ задержала украинских неонацистов, готовивших насильственные акции
Сотрудники ФСБ в девяти городах России задержали 16 украинских неонацистов из радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили взрывы и вооруженные нападения, сообщает ФСБ РФ.
«М.К.У.» возглавляет Егор Краснов. Он координирует деятельность организации на территории России из Украины. По данным службы, они причастны к пропаганде экстремизма, совершению насильственных преступлений, подготовке подрывов административных зданий и нападениям на граждан.
Во время обысков у преступников изъяли холодное оружие и отчеты о совершенных и планируемых насильственных действиях.
В середине марта были задержаны 14 участников «М.К.У.» в Геленджике и Ярославле. В середине февраля сотрудники ФСБ задержали группу неонацистов из «М.К.У.» в Воронеже. По словам задержанных, Краснов присылал им инструкции по совершению терактов и массовых убийств.
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