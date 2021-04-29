ФСБ задержала украинских неонацистов, готовивших насильственные акции

Сотрудники ФСБ в девяти городах России задержали 16 украинских неонацистов из радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили взрывы и вооруженные нападения, сообщает ФСБ РФ.

«М.К.У.» возглавляет Егор Краснов. Он координирует деятельность организации на территории России из Украины. По данным службы, они причастны к пропаганде экстремизма, совершению насильственных преступлений, подготовке подрывов административных зданий и нападениям на граждан.

ФСБ накрыла исламистские ячейки террористов в двух областях России

Во время обысков у преступников изъяли холодное оружие и отчеты о совершенных и планируемых насильственных действиях.

В середине марта были задержаны 14 участников «М.К.У.» в Геленджике и Ярославле. В середине февраля сотрудники ФСБ задержали группу неонацистов из «М.К.У.» в Воронеже. По словам задержанных, Краснов присылал им инструкции по совершению терактов и массовых убийств.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТеррористыТерактыФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры