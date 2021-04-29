ФСБ задержала украинских неонацистов, готовивших насильственные акции

Во время обысков у преступников изъяли холодное оружие и отчеты о совершенных и планируемых насильственных действиях.

В середине марта были задержаны 14 участников «М.К.У.» в Геленджике и Ярославле. В середине февраля сотрудники ФСБ задержали группу неонацистов из «М.К.У.» в Воронеже. По словам задержанных, Краснов присылал им инструкции по совершению терактов и массовых убийств.

