ФСБ накрыла исламистские ячейки террористов в двух областях России

Ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной в России террористической организацией, выявлены в Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Операция проведена совместно с бойцами Национальной гвардии РФ.

Установлено, что участники ячеек организовали антиконституционную деятельность по продвижению идеи создания так называемого всемирного халифата. Они призывали к разрушению институтов светского общества с одновременным силовым свержением законной власти.

В ходе обысков по местам жительства задержанных найдены запрещённые в России пропагандистские материалы группировки, мобильные телефоны, электронные носители информации, отмечает RT. Возбуждены уголовные дела.

