ФСБ накрыла исламистские ячейки террористов в двух областях России
Ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной в России террористической организацией, выявлены в Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Операция проведена совместно с бойцами Национальной гвардии РФ.
Установлено, что участники ячеек организовали антиконституционную деятельность по продвижению идеи создания так называемого всемирного халифата. Они призывали к разрушению институтов светского общества с одновременным силовым свержением законной власти.
В ходе обысков по местам жительства задержанных найдены запрещённые в России пропагандистские материалы группировки, мобильные телефоны, электронные носители информации, отмечает RT. Возбуждены уголовные дела.
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