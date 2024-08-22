ФСБ: В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
Трех агентов военной разведки Украины задержали в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в Севастополе задержан гражданин РФ 1965 года рождения, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучение по наружному наблюдению и конспиративным способам связи. Мужчина изготовил взрывное устройство, которое в июле было использовано для минирования газопровода на полуострове.
Кроме того, в Керчи был задержан гражданин Молдавии 1992 г. р., судимый на Украине за кражу. В апреле фигурант связался через интернет с представителем украинских спецслужб. Злоумышленник собирал и передавал материалы с местами дислокации военной техники РФ, позициями ПВО, объектами инфраструктуры в Крыму, фиксировал последствия украинских ракетных ударов. Силовики обнаружили в тайнике, подготовленном фигурантом, самодельное фугасное взрывное устройство, с помощью которого планировался подрыв водонасосной станции, снабжающей Керчь водой.
Третий задержанный украинский агент — россиянин, уроженец Севастополя 1973 г. р. Мужчина передавал спецслужбам Украины информацию о расположении военных объектов, адресах проживания российских офицеров и используемом ими транспорте.
Все задержанные дали признательные показания.
Ранее в Луганской Народной Республике задержали украинку, которая передавала Киеву данные для ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru