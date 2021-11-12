ФСБ пресекла работу оружейной мастерской в Новосибирске

По данным ведомства, подпольную мастерскую обнаружили в одном из гаражей Октябрьского района Новосибирска. После обысков в ней, а также в квартирах подозреваемых нашли и изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов, пишет RT.

«По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронами», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

В отношении одного участника группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия», против еще двоих возбудили дело о сбыте огнестрельного оружия.

Ранее ФСБ задержала в Ялте местного жителя, который работал на украинскую разведку. По данным ведомства, в 2017-2018 годах задержанный собирал и передавал Украине составляющие государственную тайну данные, пишет «Свободная пресса».

