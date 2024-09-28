112: Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12

27 сентября примерно в 17:30 часов по московскому времени на федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв и пожар на АЗС. По данным Telegram-канала «Mash», причиной этому мог послужить газовый баллон, находившийся в кафе заправки.

В результате происшествия, по информации МЧС, были ранены более 20 человек. Несколько автомобилей получили повреждения, здание АЗС было полностью разрушено. Под завалами оказались люди.

Ранее «Известия» сообщили, что в Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС.