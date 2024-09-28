112: Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12

Количестве человек, погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в Дагестане, увеличилось до 12. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы.

Пожар и нарушения: Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 11

27 сентября примерно в 17:30 часов по московскому времени на федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв и пожар на АЗС. По данным Telegram-канала «Mash», причиной этому мог послужить газовый баллон, находившийся в кафе заправки.

В результате происшествия, по информации МЧС, были ранены более 20 человек. Несколько автомобилей получили повреждения, здание АЗС было полностью разрушено. Под завалами оказались люди.

Ранее «Известия» сообщили, что в Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС.

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ФОТО: МЧС России
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